На Левом берегу тушат пожар
В левобережной части Улан-Удэ на улице Новосибирская сегодня, 28 сентября, вспыхнул гараж на территории частного домовладения.
Из помещения эвакуировано два пропановых баллона.
- На данный момент очаг локализован, тушение продолжается. На месте задействовано 24 человека и 6 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Угрозы распространения огня нет. К счастью, никто не пострадал.
В Улан-Удэ из горящего гаража вынесли два пропановых баллона
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На предприятии проводят служебную проверку
На Левом берегу тушат пожар
Ранее покойный лишился жилья из-за долгов
На утро лесных пожаров в республике нет
Из окна локомотива их увидел машинист поезда
Заметив патрульный автомобиль, горожанин пытался убежать
ДТП произошло на «зебре»
Один из них устроил схрон с наркотиками на животноводческой стоянке
Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости
Полиция призывает к бдительности
Женщина четыре месяца оставалась на «крючке» у аферистов
Мужчина находился в состоянии комы
Мужчина задушил женщину и уснул
Водитель не выпускал из автобуса ребёнка, который не мог оплатить проезд
Хозяйка оставила её без присмотра на несколько минут