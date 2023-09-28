В Улан-Удэ из горящего гаража вынесли два пропановых баллона

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На Левом берегу тушат пожар



В левобережной части Улан-Удэ на улице Новосибирская сегодня, 28 сентября, вспыхнул гараж на территории частного домовладения.



Из помещения эвакуировано два пропановых баллона.



- На данный момент очаг локализован, тушение продолжается. На месте задействовано 24 человека и 6 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Угрозы распространения огня нет. К счастью, никто не пострадал.







