28 сентября

27 сентября

Популярное

Торфяной пожар потушили в Бурятии

Торфяной пожар потушили в Бурятии
Происшествия,  Фото:РАЛХ
На утро лесных пожаров в республике нет

За прошедшие сутки в Бурятии тушили лесной пожар в Муйском районе. Возгорание ликвидировано 27 сентября в 10 утра.

На тушении работали семь человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4,5 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Тушение пожара осложнял метровый стой торфа. Особенностью таких пожаров является то, что они разгораются и распространяются очень медленно, но могут продолжаться очень долго.

На утро 28 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

лесные пожары торфяные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Торфяной пожар потушили в Бурятии
Торфяной пожар потушили в Бурятии
Происшествия, 28.09.2023
На утро лесных пожаров в республике нет 
В Иркутской области дети получили нагоняй за камни на рельсах
В Иркутской области дети получили нагоняй за камни на рельсах
Происшествия, 28.09.2023
Из окна локомотива их увидел машинист поезда
Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев
Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев
Происшествия, 28.09.2023
Заметив патрульный автомобиль, горожанин пытался убежать 
У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
Происшествия, 28.09.2023
Один из них устроил схрон с наркотиками на животноводческой стоянке
Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Происшествия, 28.09.2023
Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Происшествия, 28.09.2023
Полиция призывает к бдительности 
Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн
Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн
Происшествия, 28.09.2023
Женщина четыре месяца оставалась на «крючке» у аферистов 
В Улан-Удэ ребёнок стал «заложником» в автобусе из-за неисправного терминала
В Улан-Удэ ребёнок стал «заложником» в автобусе из-за неисправного терминала
Происшествия, 27.09.2023
Водитель не выпускал из автобуса ребёнка, который не мог оплатить проезд
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Происшествия, 27.09.2023
Хозяйка оставила её без присмотра на несколько минут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^