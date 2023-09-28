На утро лесных пожаров в республике нет
За прошедшие сутки в Бурятии тушили лесной пожар в Муйском районе. Возгорание ликвидировано 27 сентября в 10 утра.
На тушении работали семь человек из числа лесной охраны и пожарных десантников. Общая площадь, пройденная огнём, составила 4,5 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Тушение пожара осложнял метровый стой торфа. Особенностью таких пожаров является то, что они разгораются и распространяются очень медленно, но могут продолжаться очень долго.
На утро 28 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
Торфяной пожар потушили в Бурятии
Происшествия, Фото:
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