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Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев

Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Заметив патрульный автомобиль, горожанин пытался убежать
 
Вечером в Улан-Удэ экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил пошатывающегося мужчину в районе улицы Тобольская. Мужчина шёл и на ходу распивал пиво, а при виде патрульного автомобиля попытался скрыться и побежал по железнодорожным путям.

- В ходе непродолжительной погони убегавшего задержали, по дороге мужчина выкинул свёрток. Сотрудники Росгвардии обнаружили скинутый свёрток с прессованной растительной массой тёмного цвета между рельсами. Подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой было установлено, что изъятое является гашишным маслом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



23-летний житель бурятской столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался, что наркотическое вещество приобрёл у неизвестного для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Росгвардия наркотики

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