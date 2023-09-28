Улан-удэнец выбросил гашишное масло при виде росгвардейцев

23-летний житель бурятской столицы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался, что наркотическое вещество приобрёл у неизвестного для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.







Вечером в Улан-Удэ экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметил пошатывающегося мужчину в районе улицы Тобольская. Мужчина шёл и на ходу распивал пиво, а при виде патрульного автомобиля попытался скрыться и побежал по железнодорожным путям.- В ходе непродолжительной погони убегавшего задержали, по дороге мужчина выкинул свёрток. Сотрудники Росгвардии обнаружили скинутый свёрток с прессованной растительной массой тёмного цвета между рельсами. Подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой было установлено, что изъятое является гашишным маслом, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.