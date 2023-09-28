Один из них устроил схрон с наркотиками на животноводческой стоянке
МВД по Бурятии подвело итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2023», которая проходила в республике в июле-сентябре. За это время в ведомстве возбудили 108 уголовных дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств»), в том числе – за культивирование наркосодержащих растений и организацию наркопритонов.
Так, один из злоумышленников попался с запрещённым веществом сотрудникам ГИБДД. Произошло всё ещё 13 сентября. Автоинспекторы остановили машину, за рулём которой находился 32-летний житель бурятской столицы. При досмотре полицейские обнаружили в багажном отсеке два мешка и два полимерных пакета с массой растительного происхождения. Проведённая позднее экспертиза показала, что там находилось около восьми с половиной килограммов марихуаны.
Мужчина пояснил, что собрал «травку» в поле недалеко от города «для личного употребления». Он не работает и ранее не судим.
Ещё одного любителя марихуаны поймали 22 сентября в Селенгинском районе. У 40-летнего работника животноводческой стоянки, за плечами которого – несколько имущественных и наркопреступлений – нашли более 16 килограммов наркосодержащего растения, которое он хранил там же, на ферме.
Всего полицейские составили 125 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, связанных с употреблением запрещённых веществ (122) и их хранением (3). Из незаконного оборота изъяли 150 с лишним килограммов «травки».
У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
Происшествия, Фото:
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