ДТП произошло на «зебре»
В среду, 27 сентября, около семи часов вечера в иволгинском селе Сотниково произошло ДТП.
- 64-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 19-летнюю девушку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девушку-пешехода с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Нижний Саянтуй 23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» сбил 11-летнюю школьницу. Девочку доставили в больницу. Позже выяснилось, что автомобилист – лихач. За год имеет 54 нарушения за превышение скоростного режима.
64-летний водитель в пригороде Улан-Удэ сбил девушку
Происшествия, Фото:
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