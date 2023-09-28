28 сентября

27 сентября

Популярное

64-летний водитель в пригороде Улан-Удэ сбил девушку

64-летний водитель в пригороде Улан-Удэ сбил девушку
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на «зебре»

В среду, 27 сентября, около семи часов вечера в иволгинском селе Сотниково произошло ДТП.

- 64-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид», на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 19-летнюю девушку, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП девушку-пешехода с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в селе Нижний Саянтуй 23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» сбил 11-летнюю школьницу. Девочку доставили в больницу. Позже выяснилось, что автомобилист – лихач. За год имеет 54 нарушения за превышение скоростного режима.
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
У жителей Бурятии килограммами изымают марихуану
Происшествия, 28.09.2023
Один из них устроил схрон с наркотиками на животноводческой стоянке
Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Происшествия, 28.09.2023
Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Происшествия, 28.09.2023
Полиция призывает к бдительности 
Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн
Пожилая читинка перевела мошенникам полученные от продажи квартиры почти 8 млн
Происшествия, 28.09.2023
Женщина четыре месяца оставалась на «крючке» у аферистов 
В Улан-Удэ ребёнок стал «заложником» в автобусе из-за неисправного терминала
В Улан-Удэ ребёнок стал «заложником» в автобусе из-за неисправного терминала
Происшествия, 27.09.2023
Водитель не выпускал из автобуса ребёнка, который не мог оплатить проезд
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Происшествия, 27.09.2023
Хозяйка оставила её без присмотра на несколько минут
Мошенники уговорили пожилую ангарчанку окунуть телефон в таз с водой
Мошенники уговорили пожилую ангарчанку окунуть телефон в таз с водой
Происшествия, 27.09.2023
До этого аферисты украли у женщины свыше 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ постоялец гостиницы выкинул украденный телефон в окно
В Улан-Удэ постоялец гостиницы выкинул украденный телефон в окно
Происшествия, 27.09.2023
Мужчина бросился бежать при виде росгвардейцев 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^