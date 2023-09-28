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Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем

Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости

Как сообщал «Байкал-Daily», в среду, 27 сентября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.

23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» следуя по улице Надежды селе Нижний Саянтуй совершил наезд на 11-летнюю девочку. В результате ДТП школьница с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что ребёнок попал под машину, выйдя из школьного автобуса.

В УГИБДД по Бурятии отметили, что водитель за год имеет 54 нарушения за превышение скоростного режима.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.   
ГИБДД ПДД школьники ДТП

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