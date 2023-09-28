Водитель, сбивший школьницу в пригороде Улан-Удэ, оказался злостным нарушителем

Автомобилист имеет более полусотни нарушений за превышение скорости
Как сообщал «Байкал-Daily», в среду, 27 сентября, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП.
23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» следуя по улице Надежды селе Нижний Саянтуй совершил наезд на 11-летнюю девочку. В результате ДТП школьница с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что ребёнок попал под машину, выйдя из школьного автобуса.
В УГИБДД по Бурятии отметили, что водитель за год имеет 54 нарушения за превышение скоростного режима.
В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
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Происшествия, Фото:
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