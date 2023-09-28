Мошенники атаковали жителей Бурятии

Полиция призывает к бдительности
В полицию за сутки обратились семь жертв мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Так, 26 сентября в дежурную часть обратился 54-летний житель Железнодорожного района Улан-Удэ. У него мошенники выманили около 34 тысяч рублей. Мужчине на сотовый телефон пришло сообщение с текстом «Ваша банковская карта заблокирована».
В ходе телефонного разговора аферист представился сотрудником службы безопасности банка и с целью «снятия блокировки с карты» выяснил у потерпевшего номер банковской карты и пароли доступа. После выполнения всех указанных действий заявитель обнаружил, что на него оформлен кредит.
Поверила мошенникам и из-за этого лишилась почти 700 тысяч рублей 40-летняя улан-удэнка. В одной из социальных сетей от её «родственницы» пришло сообщение, что один из банков предлагает получить некие «социальные выплаты» в сумме 5400 рублей. Для того, чтобы получить деньги, необходимо прислать в SMS -сообщении номер и код банковской карты. В результате с банковской карты заявительницы произошло списание всех денежных средств.
При помощи фиктивного сайта мошенники украли у жителя Заиграевского района 402 тысячи рублей. В одной из социальных сетей мужчине бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционной программы. После того, как мужчина перешёл по указанным ссылкам и ввёл свои личные данные, с ним связались «эксперты инвестиционной платформы». Они убедили доверчивого мужчину установить на телефоне соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить средства на брокерский счёт.
30-летний мужчина вложил свои сбережения в инвестиционную площадку с надеждой быстрого и лёгкого заработка. Однако после нескольких попыток вывести средства лжеброкеры перестали выходить на связь. Только тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В дежурную часть ОМВД России по Кабанскому району поступило заявление от 56-летнего местного жителя, сообщившего о мошенничестве. Он нашёл объявление на одном из популярных сайтов о продаже трактора и созвонился по указанному номеру телефона с продавцом. Представляясь собственником трактора, он попросил покупателя перечислить на указанную им банковскую карту предоплату в сумме 260 тысяч рублей. После поступления денежных средств, «продавец» прекратил с ним общение, а деньги обналичил.
42-летней жительнице Иволгинского района позвонил «руководитель департамента по работе с кредитными продуктами» одного из крупных банков. Собеседник сообщил об утечке данных клиентов, в результате чего в настоящее время от имени женщины в различные банки поступают заявки на оформление кредитов. Следуя инструкции звонившего, потерпевшая перевела на указанные расчётные счета 44 тысячи рублей.
Двое жителей Мухоршибирского и Селенгинского районов лишились доступа в личный аккаунт на «Госуслугах» и перевели мошенникам в общей сумме 34 тысячи рублей по аналогичному сценарию: мошенники оформили кредиты по данным, украденным из их аккаунтов.
По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся расследования.
Сотрудники полиции призывают к бдительности и напоминают о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности при совершении онлайн сделок.
Мошенники атаковали жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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