Мужчина находился в состоянии комы
Скончался пассажир мотоцикла, который накануне попал в ДТП на улице Кабанская в Улан-Удэ. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии днём 27 сентября.
Автоавария произошла 26 сентября около 23 часов. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» без прав при выполнении манёвра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение со следующим во встречном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 41-летнего водителя.
Мотоциклист был в состоянии алкогольного опьянения, а также у него нет права управления категории «А», отметили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП 48-летний пассажир мотоцикла впал в кому, а позже скончался.
В Улан-Удэ скончался пассажир мотоцикла, попавший в ДТП
Происшествия, Фото:
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