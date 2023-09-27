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В Улан-Удэ скончался пассажир мотоцикла, попавший в ДТП

В Улан-Удэ скончался пассажир мотоцикла, попавший в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина находился в состоянии комы

Скончался пассажир мотоцикла, который накануне попал в ДТП на улице Кабанская в Улан-Удэ. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в УГИБДД по Бурятии днём 27 сентября.

Автоавария произошла 26 сентября около 23 часов. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» без прав при выполнении манёвра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение со следующим во встречном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 41-летнего водителя.

Мотоциклист был в состоянии алкогольного опьянения, а также у него нет права управления категории «А», отметили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП 48-летний пассажир мотоцикла впал в кому, а позже скончался. 
ДТП.смерть

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