Мужчина задушил женщину и уснул
В Улан-Удэ завершено уголовное дело об убийстве 60-летней женщины в общежитии на улице Пушкина. В преступлении обвиняется 48-летний горожанин.
Следствием установлено, что вечером 13 июля в комнате общежития между обвиняемым и его сожительницей на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой мужчина сначала руками, а затем коленом сдавил шею женщины, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого обвиняемый уснул, следующим утром снова принялся употреблять спиртные напитки, пока один из его знакомых, случайно узнавший о происшествии, не обратился в правоохранительные органы.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнец предстанет перед судом за убийство сожительницы
Происшествия, Фото:
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