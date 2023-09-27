27 сентября

26 сентября

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Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой

Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Хозяйка оставила её без присмотра на несколько минут

Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. В минувший вторник, 26 сентября, 39-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, у женщины стащили дамскую сумочку, с которой она пришла в магазин элитной одежды.

Улан-удэнка буквально на несколько минут оставила вещь без присмотра. Вместе с сумкой исчезли банковские карты, документы и крупная сумма – свыше 20 тысяч рублей.

Злоумышленника сотрудники уголовного розыска установили и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На чужую вещь позарился 33-летний горожанин. Мужчину доставили в отдел, где он вернул потерпевшей похищенное и во всём признался. Деньги воришка успел потратить.

Против него возбудили уголовное дело за кражу – по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Улан-удэнца поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
кража деньги уголовное дело МВД Бурятии

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