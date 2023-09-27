Хозяйка оставила её без присмотра на несколько минут
Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. В минувший вторник, 26 сентября, 39-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. Как выяснилось, у женщины стащили дамскую сумочку, с которой она пришла в магазин элитной одежды.
Улан-удэнка буквально на несколько минут оставила вещь без присмотра. Вместе с сумкой исчезли банковские карты, документы и крупная сумма – свыше 20 тысяч рублей.
Злоумышленника сотрудники уголовного розыска установили и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На чужую вещь позарился 33-летний горожанин. Мужчину доставили в отдел, где он вернул потерпевшей похищенное и во всём признался. Деньги воришка успел потратить.
Против него возбудили уголовное дело за кражу – по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Улан-удэнца поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец стащил сумочку с деньгами из бутика с элитной одеждой
Происшествия, Фото:
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