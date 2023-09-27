Девочку доставили в больницу
В среду, 27 сентября, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии 11-летнюю школьницу сбила машина.
- По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» совершил наезд на девочку 2012 года. В результате ДТП школьница с травмами доставлена в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
В пригороде Улан-Удэ «Тойота» сбила школьницу
Происшествия, Фото:
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