В пригороде Улан-Удэ «Тойота» сбила школьницу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Девочку доставили в больницу



В среду, 27 сентября, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии 11-летнюю школьницу сбила машина.



- По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» совершил наезд на девочку 2012 года. В результате ДТП школьница с травмами доставлена в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.



