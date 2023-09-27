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Брат подростка из Улан-Удэ, которого запытали до смерти, отсудил 1,5 миллиона у МВД

Брат подростка из Улан-Удэ, которого запытали до смерти, отсудил 1,5 миллиона у МВД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он добился моральной компенсации через суд

Брат подростка из Улан-Удэ, которого семь лет назад до смерти запытали полицейские, взыскал компенсацию морального вреда с МВД по Бурятии. Изначально он хотел отсудить за смерть близкого родственника три миллиона, однако районный суд обязал министерство внутренних дел по РБ выплатить два.

В ведомстве с этим решением не согласились и обжаловали его в Верховном суде (ВС) Бурятии. В апелляции указали, что родство с погибшим само по себе – недостаточное основание для удовлетворения требований. Как выяснилось, истец женился и в последние годы жил отдельно от младшего брата и матери.

Суд же первой инстанции не установил характер отношений между братьями, как и признаки причинения морального вреда, ограничившись общими фразами, но при этом сослался на совместное проживание.

В Верховном суде Бурятии сочли разумным и справедливым снизить размер компенсации за потерю близкого человека до полутора миллионов. Такая сумма, по мнению коллегии, «согласуется с конституционным принципом ценности жизни и здоровья, соответствует принципу адекватного и эффективного устранения нарушения и способна если не устранить перенесённые страдания, то хотя бы сгладить их остроту».

Жизнь 17-летнего подростка оборвалась в июне 2016-го – после того, как полицейские задержали его по подозрению в краже велосипеда. Правоохранители решили побоями выбить признание в преступлении. На голову юноши  в отделе даже надевали противогаз. Молодой человек скончался, захлебнувшись рвотными массами

О этой трагической смерти сообщили не только все местные СМИ – о ней рассказали на федеральном канале. Несколько недель спустя троих полицейских, которые участвовали в задержании, отправили в СИЗО. Их обвинили в нанесении побоев юноше.
 
Расследование громкого уголовного дела, насчитывающего 50 томов, завершилось летом 2018-го. В итоге на скамье подсудимых оказались пятеро стражей порядка. В ноябре 2019-го им огласили приговор. Одному дали восемь лет лишения свободы, ещё двое получили по три, а их коллега – четыре года в колонии общего режима. Пятый оперативник отделался тремя годами «условки».

Моральную компенсацию получила и мать погибшего юноши. Осенью 2021-го МВД обязали выплатить ей миллион рублей. Весной 2022-го Верховный суд изменил это решение первой инстанции. Женщине присудили ещё миллион, увеличив таким образом размер выплаты вдвое.
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