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Мошенники уговорили пожилую ангарчанку окунуть телефон в таз с водой

Мошенники уговорили пожилую ангарчанку окунуть телефон в таз с водой
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
До этого аферисты украли у женщины свыше 200 тысяч рублей

В полицию обратились две ангарчанки, которые пострадали от действий аферистов.

Так, 82-летней женщине позвонила неизвестная, которая представилась её дочерью. Напуганным голосом лжеродственница рассказала легенду об автоаварии, в которой пострадал человек и обратилась за помощью.

После с пожилой женщиной связался якобы сотрудник правоохранительного ведомства. Собеседник под угрозой привлечения её дочери к уголовной ответственности запросил денежную компенсацию для пострадавшей стороны в выдуманном ДТП.

Согласившись, пенсионерка передала курьеру 150 тысяч рублей. Однако на этом преступники не остановились.

- Они снова позвонили женщине и потребовали дополнительно 120 тысяч рублей. В конце диалога злоумышленник попросил набрать в таз воды и опустить туда телефон во избежание контакта с мошенниками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Также в надежде спасти свою дочь, женщина передала неизвестным 220 тысяч рублей.

Кроме того, от действия преступников пострадала 82-летняя жительница Усольского района, она отдала дропперу 200 000 рублей. Дроппером называют человека, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег.

Полиция проводит проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

мошенничество Ангарск

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