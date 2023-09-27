Мошенники уговорили пожилую ангарчанку окунуть телефон в таз с водой





В полицию обратились две ангарчанки, которые пострадали от действий аферистов.Так, 82-летней женщине позвонила неизвестная, которая представилась её дочерью. Напуганным голосом лжеродственница рассказала легенду об автоаварии, в которой пострадал человек и обратилась за помощью.После с пожилой женщиной связался якобы сотрудник правоохранительного ведомства. Собеседник под угрозой привлечения её дочери к уголовной ответственности запросил денежную компенсацию для пострадавшей стороны в выдуманном ДТП.Согласившись, пенсионерка передала курьеру 150 тысяч рублей. Однако на этом преступники не остановились.- Они снова позвонили женщине и потребовали дополнительно 120 тысяч рублей. В конце диалога злоумышленник попросил набрать в таз воды и опустить туда телефон во избежание контакта с мошенниками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Также в надежде спасти свою дочь, женщина передала неизвестным 220 тысяч рублей.Кроме того, от действия преступников пострадала 82-летняя жительница Усольского района, она отдала дропперу 200 000 рублей. Дроппером называют человека, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег.Полиция проводит проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.