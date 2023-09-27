В Улан-Удэ постоялец гостиницы выкинул украденный телефон в окно





Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила в фойе мужчину. В это время к росгвардейцам подошла администратор и сообщила, что этот постоялец стащил её сотовый телефон из служебного кабинета. Услышав обвинения, мужчина бросился бежать, однако росгвардейцы его быстро догнали и привели обратно в гостиницу.



- Администратор сообщила, что нетрезвый мужчина заселился в отель около полуночи. Когда женщина была на ресепшене, по камерам наблюдения она заметила, что постоялец ходит по коридору. Затем женщина обнаружила пропажу мобильного телефона из служебного помещения и вызвала росгвардейцев, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В ходе обследования места происшествия телефон был найден на улице, под окнами номера подозреваемого.



Задержанного, ранее судимого 37-летнего улан-удэнца, доставили в полицию, где он сознался в содеянном. Когда его заподозрили в краже, он выкинул похищенный гаджет стоимостью двадцать тысяч рублей в окно.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.



У администратора гостиницы в Улан-Удэ ночью украли мобильный телефон. Она нажала кнопку тревожной сигнализации.