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В Улан-Удэ постоялец гостиницы выкинул украденный телефон в окно

В Улан-Удэ постоялец гостиницы выкинул украденный телефон в окно
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина бросился бежать при виде росгвардейцев

У администратора гостиницы в Улан-Удэ ночью украли мобильный телефон. Она нажала кнопку тревожной сигнализации. 

Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметила в фойе мужчину. В это время к росгвардейцам подошла администратор и сообщила, что этот постоялец стащил её сотовый телефон из служебного кабинета. Услышав обвинения, мужчина бросился бежать, однако росгвардейцы его быстро догнали и привели обратно в гостиницу.

- Администратор сообщила, что нетрезвый мужчина заселился в отель около полуночи. Когда женщина была на ресепшене, по камерам наблюдения она заметила, что постоялец ходит по коридору. Затем женщина обнаружила пропажу мобильного телефона из служебного помещения и вызвала росгвардейцев, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе обследования места происшествия телефон был найден на улице, под окнами номера подозреваемого.

Задержанного, ранее судимого 37-летнего улан-удэнца, доставили в полицию, где он сознался в содеянном. Когда его заподозрили в краже, он выкинул похищенный гаджет стоимостью двадцать тысяч рублей в окно.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

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