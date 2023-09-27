Мужчина попросил позвонить и сбежал
В транспортную полицию Улан-Удэ обратился 39-летний житель Республики Хакасия. У него украли телефон стоимостью 40 тысяч рублей.
Мужчина рассказал, что возле входа в здание линейного отдела к нему подошёл мужчина и попросил телефон под предлогом позвонить, после чего ушёл, забрав гаджет с собой.
По горячим следам полицейские смогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний житель Забайкалья.
- Злоумышленник вину в содеянном признал и рассказал, что похищенный телефон сдал в ломбард за полторы тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет колонии. Украденный телефон вернули владельцу.
Забайкалец украл телефон у жителя Хакасии в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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