Забайкалец украл телефон у жителя Хакасии в Улан-Удэ

Мужчина попросил позвонить и сбежал



В транспортную полицию Улан-Удэ обратился 39-летний житель Республики Хакасия. У него украли телефон стоимостью 40 тысяч рублей.



Мужчина рассказал, что возле входа в здание линейного отдела к нему подошёл мужчина и попросил телефон под предлогом позвонить, после чего ушёл, забрав гаджет с собой.



По горячим следам полицейские смогли установить и задержать подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний житель Забайкалья.



- Злоумышленник вину в содеянном признал и рассказал, что похищенный телефон сдал в ломбард за полторы тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет колонии. Украденный телефон вернули владельцу.

















