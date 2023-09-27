В Улан-Удэ впал в кому пассажир мотоцикла, сбитый водителем без прав

Водитель мотоцикла был пьян
26 сентября около 23 часов в Улан-Удэ 20-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющий права управления транспортным средством, попал в ДТП.
- Следуя по улице Кабанская при выполнении манёвра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение со следующим во встречном направлении мотоциклом «Сузуки» под управлением 41-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мотоциклист был в состоянии алкогольного опьянения, а также у него нет права управления категории «А», отметили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП 48-летний пассажир мотоцикла, который был без мотошлема, с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирован в БСМП.
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Происшествия, Фото:
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