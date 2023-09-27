27 сентября

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В Бурятии в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка

В Бурятии в ДТП пострадала 12-летняя пассажирка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Девочка получила ушибы и сотрясение головного мозга

В Прибайкальском районе Бурятии в ДТП пострадала юная пассажирка. Автоавария случилась 26 сентября.

- 43-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» следуя по улице Коммунистической села Ильинка совершил касательное столкновение с автомашиной «Хонда Интегра» под управлением водителя 1985 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 12-летняя пассажирка «Тойоты» получила ушибы и сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшее воскресенье Тункинском районе Бурятии в ДТП пострадали водитель и 15-летняя пассажирка «Хонды». В иномарку врезался ВАЗ-21213

ДТП

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