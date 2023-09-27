На границе в Забайкалье у китаянки под курткой обнаружили нефрит 5,6 кг

Минеральный камень серо-зелёного цвета (предположительно нефрит) весом 5,6 кг обнаружили читинские таможенники под одеждой у гражданки КНР, которая следовала из России в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск.Сотрудники таможенного поста заметили, что перед началом таможенного контроля китаянка нервничала, её куртка неестественно топорщилась. Природный минерал женщина завернула в полотенце, и примотала скотчем к поясу под курткой.Минеральный камень направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях в отношении нарушительницы, сообщает пресс-служба Читинской таможни.В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зелёным золотом» и «священным камнем». Фактическая его цена реализации в КНР может составлять до 1000 долларов за килограмм, в зависимости от качества.В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза нефрит отнесён к минеральному сырью, вывоз которого физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещён. Нефрит допускается к вывозу только при наличии лицензии.