«Ходят вокруг деревни»: В Бурятии начали отстреливать волков, терроризирующих сельчан





Сельчан по-прежнему просят не оставлять сельхозживотных без присмотра. Им посоветовали нанять пастуха или по очереди приглядывать на КРС на пастбищах. Ранее на серых хищников, гоняющих коров, жаловались еравнинцы.

На минувшей неделе жители села Тарбагатай в Хоринском районе забили тревогу из-за волков, которые, по их словам, постоянно бродят вокруг населённого пункта. Сельчане уверяют: серые хищники объявились там зимой 2022-го и с тех пор не дают никому покоя.- Людей не боятся. По вечерам спускаются в деревню, грызут домашний скот – телят, жеребят, в огороде овец задирают. Страшно во двор выходить и коров утром выпускать на пастбище – потом одной-двух голов не досчитываются. И продолжается это почти год, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Хоринск-инфо.24/7». – Обращались к главе администрации, но волки так и ходят вокруг деревни. Помогите нашей беде.Люди попросили власти обратить внимание на ситуацию. В ответ на это им посоветовали направить письменное обращение в Бурприроднадзор и пообещали, что в Тарбагатай отправят охотника, у которого имеется разрешение на добычу волков. Местных жителей призвали беречь свой скот.Спустя неделю стало известно, что в сельском поселении «Кульское» отстрелили уже двух волков. В Тарбагатае создали целую группу охотников для дальнейшего регулирования их численности. Об этом проинформируют Бурприроднадзор.