«Ходят вокруг деревни»: В Бурятии начали отстреливать волков, терроризирующих сельчан

На минувшей неделе жители села Тарбагатай в Хоринском районе забили тревогу из-за волков, которые, по их словам, постоянно бродят вокруг населённого пункта. Сельчане уверяют: серые хищники объявились там зимой 2022-го и с тех пор не дают никому покоя.
- Людей не боятся. По вечерам спускаются в деревню, грызут домашний скот – телят, жеребят, в огороде овец задирают. Страшно во двор выходить и коров утром выпускать на пастбище – потом одной-двух голов не досчитываются. И продолжается это почти год, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Хоринск-инфо.24/7». – Обращались к главе администрации, но волки так и ходят вокруг деревни. Помогите нашей беде.
Люди попросили власти обратить внимание на ситуацию. В ответ на это им посоветовали направить письменное обращение в Бурприроднадзор и пообещали, что в Тарбагатай отправят охотника, у которого имеется разрешение на добычу волков. Местных жителей призвали беречь свой скот.
Спустя неделю стало известно, что в сельском поселении «Кульское» отстрелили уже двух волков. В Тарбагатае создали целую группу охотников для дальнейшего регулирования их численности. Об этом проинформируют Бурприроднадзор.
Сельчан по-прежнему просят не оставлять сельхозживотных без присмотра. Им посоветовали нанять пастуха или по очереди приглядывать на КРС на пастбищах. Ранее на серых хищников, гоняющих коров, жаловались еравнинцы.