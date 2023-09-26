В Иркутске произошёл пожар в Лимнологическом институте

















Во вторник, 26 сентября, в 13:14 произошёл пожар в Лимнологическом институте в Иркутске на улице Улан-Баторская. На место были направлены 10 единиц техники. Из здания эвакуировали почти 100 человек.- На четвёртом этаже Лимнологического института горел мусор. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. Из-за задымления в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, эвакуировались 96 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Пожарные провели разведку и осмотрели все помещения. Пострадавших нет.