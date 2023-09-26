Мужчина вынес труп и постирал окровавленную одежду
Двое жителей Улан-Удэ 58 и 62 лет предстали перед судом. Один признан виновным в убийстве, второй - в заранее не обещанном укрывательстве убийства.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 июня трое приятелей употребляли спиртные напитки в квартире у одного из них на улице Невского в городе Улан-Удэ. Спустя некоторое время между двумя мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой один схватил нож и нанёс им удар в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого третий мужчина по просьбе приятеля, укрывая совершенное им преступление, вынес тело покойного во двор, где оставил возле кустарника, после чего избавился от орудия преступления и испачканных кровью вещей, замыл следы в квартире, а также постирал одежду.
Несмотря на принятые им меры вскоре оба были изобличены и задержаны.
- Приговором суда одному мужчине за убийство назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима; второму за заранее не обещанное укрывательство преступления – в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ друга убийцы оштрафовали на 50 тысяч
Происшествия, Фото:
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