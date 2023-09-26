26 сентября

25 сентября

Популярное

В Улан-Удэ друга убийцы оштрафовали на 50 тысяч

В Улан-Удэ друга убийцы оштрафовали на 50 тысяч
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина вынес труп и постирал окровавленную одежду

Двое жителей Улан-Удэ 58 и 62 лет предстали перед судом. Один признан виновным в убийстве, второй - в заранее не обещанном укрывательстве убийства.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 21 июня трое приятелей употребляли спиртные напитки в квартире у одного из них на улице Невского в городе Улан-Удэ. Спустя некоторое время между двумя мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой один схватил нож и нанёс им удар в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После этого третий мужчина по просьбе приятеля, укрывая совершенное им преступление, вынес тело покойного во двор, где оставил возле кустарника, после чего избавился от орудия преступления и испачканных кровью вещей, замыл следы в квартире, а также постирал одежду.

Несмотря на принятые им меры вскоре оба были изобличены и задержаны.

- Приговором суда одному мужчине за убийство назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима; второму за заранее не обещанное укрывательство преступления – в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


убийство суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске произошёл пожар в Лимнологическом институте
В Иркутске произошёл пожар в Лимнологическом институте
Происшествия, 26.09.2023
Из здания эвакуировали почти 100 человек
В Улан-Удэ друга убийцы оштрафовали на 50 тысяч
В Улан-Удэ друга убийцы оштрафовали на 50 тысяч
Происшествия, 26.09.2023
Мужчина вынес труп и постирал окровавленную одежду
Травля мошкары в Улан-Удэ закончилась кражей сумочек
Травля мошкары в Улан-Удэ закончилась кражей сумочек
Происшествия, 26.09.2023
Ушлый вор не растерялся, увидев приоткрытую дверь 
Двое иркутянин перевернулись на угнанных «Жигулях»
Двое иркутянин перевернулись на угнанных «Жигулях»
Происшествия, 26.09.2023
Молодые люди угнали машину, чтобы доехать до знакомой
В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС
В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС
Происшествия, 26.09.2023
«Можно ваших жён, матерей отблагодарю? Реально», - твердила мать юного водителя 
В Иркутске двое мужчин напали на водителя троллейбуса
В Иркутске двое мужчин напали на водителя троллейбуса
Происшествия, 26.09.2023
Они перегородили ему путь на дороге и вели себя агрессивно
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Происшествия, 26.09.2023
Женщина периодически приезжала в республику ради краж 
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
Происшествия, 26.09.2023
Пожилые люди повелись на легенду о попавших в ДТП «родственниках»
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
Происшествия, 26.09.2023
Вакцину будут ставить двукратно
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
Происшествия, 26.09.2023
«Лада», предварительно, выехала на «встречку»
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия, 26.09.2023
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^