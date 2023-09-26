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Двое иркутянин перевернулись на угнанных «Жигулях»

Двое иркутянин перевернулись на угнанных «Жигулях»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Молодые люди угнали машину, чтобы доехать до знакомой

В Иркутске полицейские по горячим следам задержали угонщиков.

На днях в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что во дворе на улице Бородина двое неизвестных в масках выкатывают автомобиль «ВАЗ». На место выехали сотрудники ППС.

Там они заметили подходящий под описание отечественный автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако тот проигнорировал требование, увеличил скорость и пытался скрыться.

- В ходе погони, двигаясь по плотине ГЭС в сторону микрорайона Солнечный, лихач не справился с управлением при въезде на кольцевое движение и допустил опрокидывание машины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В салоне находились 18-летние водитель и пассажир, у которых при себе не оказалось документов на машину. Сотрудники ППС задержали лихачей, на место автоаварии вызвали следственно-оперативную группу. Со слов одного из задержанных, они хотели угнать автомобиль, чтобы доехать до знакомой одного из нарушителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору».



Иркутск угон

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