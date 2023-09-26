26 сентября

25 сентября

Популярное

В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС

В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС
Происшествия, 
«Можно ваших жён, матерей отблагодарю? Реально», - твердила мать юного водителя

Вечером 23 сентября сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии на улице Ербанова в Улан-Удэ остановили автомобиль «Хендэ Грейс». За рулём находился 17-летний юноша, не имеющий водительских прав. Вместе с ним в автомобиле ехал 29-летний родственник.

- Для оформления административного материала по факту управления автомобилем лицом, не имеющим соответствующего права, на место происшествия была приглашена мать молодого человека. В ходе составления протокола по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ она стала предлагать инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершения правонарушения её сыном. Полицейские ответили отказом и предупредили: попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться для горожанки уголовным делом, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

«Давайте договоримся. Деньгами вас даже не буду пугать. Можно ваших жён, матерей отблагодарю? Реально. Ну простите моего сына, пожалуйста», - уговаривала мать сотрудников Госавтоинспекции.

 
Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупционному правонарушению передан в следственные органы. Кроме того, за передачу прав управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему такого права, в отношении 29-летнего родственника несовершеннолетнего водителя оформлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

В полиции отмечают, что о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции информацию необходимо сообщить по телефону доверия регионального МВД 8(3012)292-292. По каждому обращению будут приняты соответствующие меры.

ГИБДД дача взятки должностному лицу водители дети взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двое иркутянин перевернулись на угнанных «Жигулях»
Двое иркутянин перевернулись на угнанных «Жигулях»
Происшествия, 26.09.2023
Молодые люди угнали машину, чтобы доехать до знакомой
В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС
В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС
Происшествия, 26.09.2023
«Можно ваших жён, матерей отблагодарю? Реально», - твердила мать юного водителя 
В Иркутске двое мужчин напали на водителя троллейбуса
В Иркутске двое мужчин напали на водителя троллейбуса
Происшествия, 26.09.2023
Они перегородили ему путь на дороге и вели себя агрессивно
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Туристка украла из магазина в Улан-Удэ одежду
Происшествия, 26.09.2023
Женщина периодически приезжала в республику ради краж 
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
В Чите осудили жителей Бурятии, выманивших у пенсионеров 700 с лишним тысяч
Происшествия, 26.09.2023
Пожилые люди повелись на легенду о попавших в ДТП «родственниках»
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
Происшествия, 26.09.2023
Вакцину будут ставить двукратно
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека
Происшествия, 26.09.2023
«Лада», предварительно, выехала на «встречку»
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия, 26.09.2023
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
Происшествия, 26.09.2023
Женщина не стала звонить пожарным, а побежала стучаться к соседям
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
Происшествия, 26.09.2023
Животное добыли в Тарбагатайском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^