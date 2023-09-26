В Улан-Удэ мать водителя-подростка пыталась подкупить инспекторов ДПС







Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупционному правонарушению передан в следственные органы. Кроме того, за передачу прав управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющему такого права, в отношении 29-летнего родственника несовершеннолетнего водителя оформлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.



В полиции отмечают, что о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции информацию необходимо сообщить по телефону доверия регионального МВД 8(3012)292-292. По каждому обращению будут приняты соответствующие меры.





Вечером 23 сентября сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии на улице Ербанова в Улан-Удэ остановили автомобиль «Хендэ Грейс». За рулём находился 17-летний юноша, не имеющий водительских прав. Вместе с ним в автомобиле ехал 29-летний родственник.- Для оформления административного материала по факту управления автомобилем лицом, не имеющим соответствующего права, на место происшествия была приглашена мать молодого человека. В ходе составления протокола по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ она стала предлагать инспекторам ДПС прекратить документирование обстоятельств совершения правонарушения её сыном. Полицейские ответили отказом и предупредили: попытка уйти от административной ответственности за нарушение ПДД может обернуться для горожанки уголовным делом, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.«Давайте договоримся. Деньгами вас даже не буду пугать. Можно ваших жён, матерей отблагодарю? Реально. Ну простите моего сына, пожалуйста», - уговаривала мать сотрудников Госавтоинспекции.