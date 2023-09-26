На севере Бурятии горел забор и теплотрасса

Пожар потушили за 10 минут



Утром 26 сентября на улице Транспортная в городе Северобайкальск произошёл пожар.



На момент прибытия пожарных горел дощатый забор и теплотрасса. Менее 10 минут понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 12 квадратных метров.



Всего к тушению пожара привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.



По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



