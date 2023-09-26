Пожар потушили за 10 минут
Утром 26 сентября на улице Транспортная в городе Северобайкальск произошёл пожар.
На момент прибытия пожарных горел дощатый забор и теплотрасса. Менее 10 минут понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на общей площади 12 квадратных метров.
Всего к тушению пожара привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
На севере Бурятии горел забор и теплотрасса
Происшествия, Фото:
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