В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека













Сегодня, 26 сентября, в 140а квартале Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали люди.По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойота Филдер».- В результате ДТП у водителя отечественного автомобиля, предварительно, перелом голени, у пассажирки иномарки - перелом ключицы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.