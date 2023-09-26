В Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека

«Лада», предварительно, выехала на «встречку»
Сегодня, 26 сентября, в 140а квартале Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали люди.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойота Филдер».
- В результате ДТП у водителя отечественного автомобиля, предварительно, перелом голени, у пассажирки иномарки - перелом ключицы, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
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