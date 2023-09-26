26 сентября

25 сентября

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Пьяный улан-удэнец на ходу пытался выпрыгнуть из автомобиля «скорой»

Пьяный улан-удэнец на ходу пытался выпрыгнуть из автомобиля «скорой»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Медикам пришлось вызывать Росгвардию

Днём 25 сентября на улице Шумяцкого в Улан-Удэ возле жилого дома лежал мужчина. Заметившие его люди сообщили об этом в экстренные службы. По сообщению на место прибыли скорая медицинская помощь и наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы, оказав помощь медикам в погрузке нетрезвого горожанина, отправились на маршрут патрулирования, а медики повезли мужчину в больницу.

- В ходе следования мужчина стал отказываться от госпитализации - попытался выйти на ходу, хватался за медицинское оборудование, разбрасывал по салону вещи, размахивал руками и оскорблял работников скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Хулиган при виде росгвардейцев сразу же присмирел. Отказавшегося от госпитализации мужчину доставили в полицию. В отношении 36-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства.

Росгвардия

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