Пьяный улан-удэнец на ходу пытался выпрыгнуть из автомобиля «скорой»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Медикам пришлось вызывать Росгвардию



Днём 25 сентября на улице Шумяцкого в Улан-Удэ возле жилого дома лежал мужчина. Заметившие его люди сообщили об этом в экстренные службы. По сообщению на место прибыли скорая медицинская помощь и наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Росгвардейцы, оказав помощь медикам в погрузке нетрезвого горожанина, отправились на маршрут патрулирования, а медики повезли мужчину в больницу.



- В ходе следования мужчина стал отказываться от госпитализации - попытался выйти на ходу, хватался за медицинское оборудование, разбрасывал по салону вещи, размахивал руками и оскорблял работников скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Хулиган при виде росгвардейцев сразу же присмирел. Отказавшегося от госпитализации мужчину доставили в полицию. В отношении 36-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства.



