Медикам пришлось вызывать Росгвардию
Днём 25 сентября на улице Шумяцкого в Улан-Удэ возле жилого дома лежал мужчина. Заметившие его люди сообщили об этом в экстренные службы. По сообщению на место прибыли скорая медицинская помощь и наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Росгвардейцы, оказав помощь медикам в погрузке нетрезвого горожанина, отправились на маршрут патрулирования, а медики повезли мужчину в больницу.
- В ходе следования мужчина стал отказываться от госпитализации - попытался выйти на ходу, хватался за медицинское оборудование, разбрасывал по салону вещи, размахивал руками и оскорблял работников скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Хулиган при виде росгвардейцев сразу же присмирел. Отказавшегося от госпитализации мужчину доставили в полицию. В отношении 36-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства.
Пьяный улан-удэнец на ходу пытался выпрыгнуть из автомобиля «скорой»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Медикам пришлось вызывать Росгвардию
Пожар потушили за 20 минут
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль
Женщина не стала звонить пожарным, а побежала стучаться к соседям
Животное добыли в Тарбагатайском районе
Автоавария произошла в сумерках
За рулём «Тойоты» находился пожилой водитель
В иномарку с ребёнком врезалась «Нива»
Там участились кражи из строящихся домов
Расправа произошла прошлым летом
Его отключат во вторник и пятницу
Работы будут вестись в течение 4 дней
Мальчика экстренно доставили в детскую больницу
Всего он провернул две схемы обмана
Мужчина до смерти забил ногами собутыльницу в 2012 году