Житель Бурятии украл инструменты из строящегося дома





22-летний уроженец Закаменского района украл из строящегося дома в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района инструменты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Молодой человек приехал весной в Улан-Удэ на заработки и, по его словам, в связи с непогашенной судимостью за мошенничество не смог устроиться на работу: перебивался случайными заработками, ночевал у друзей и знакомых.- Из ситуации он нашёл противоправный выход: решил промышлять кражами, одну из которых совершил вечером 29 июня. Так, найденным в ограде кирпичом он взломал стеклопакет строящегося дома в селе Нижний Саянтуй и похитил оттуда стройинструменты: бензопилу, шуруповёрт, электрическую дрель и углошлифовальную машинку. Ущерб составил 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Украденное подозреваемый спрятал в заброшенном доме неподалёку и собирался продать.Это имущество было изъято полицейскими, как и некоторые другие вещи, собственники которых в настоящий момент устанавливаются. По предварительным данным, аналогичным образом молодой человек совершил ещё пять преспуплений.Ввиду того, что от отбывания наказания в виде обязательных работ за мошенничество молодой человек скрылся, он был разыскан сотрудниками федеральной системы исполнения наказаний. Ранее назначенное наказание заменено на реальный срок лишения свободы.Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигуранта к другим фактам имущественных преступлений. Следствие продолжается.