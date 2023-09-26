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Житель Бурятии украл инструменты из строящегося дома

Житель Бурятии украл инструменты из строящегося дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Молодой человек ранее судим

22-летний уроженец Закаменского района украл из строящегося дома в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района инструменты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Молодой человек приехал весной в Улан-Удэ на заработки и, по его словам, в связи с непогашенной судимостью за мошенничество не смог устроиться на работу: перебивался случайными заработками, ночевал у друзей и знакомых.

- Из ситуации он нашёл противоправный выход: решил промышлять кражами, одну из которых совершил вечером 29 июня. Так, найденным в ограде кирпичом он взломал стеклопакет строящегося дома в селе Нижний Саянтуй и похитил оттуда стройинструменты: бензопилу, шуруповёрт, электрическую дрель и углошлифовальную машинку. Ущерб составил 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Украденное подозреваемый спрятал в заброшенном доме неподалёку и собирался продать.

Это имущество было изъято полицейскими, как и некоторые другие вещи, собственники которых в настоящий момент устанавливаются. По предварительным данным, аналогичным образом молодой человек совершил ещё пять преспуплений.

Ввиду того, что от отбывания наказания в виде обязательных работ за мошенничество молодой человек скрылся, он был разыскан сотрудниками федеральной системы исполнения наказаний. Ранее назначенное наказание заменено на реальный срок лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигуранта к другим фактам имущественных преступлений. Следствие продолжается.      

кража

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