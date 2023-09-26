Вакцину будут ставить двукратно
В селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии проведут вакцинацию животных от бешенства.
Будут вакцинировать: крупно-рогатый скот, лошадей, мелко-рогатый скот, свиней, собак и кошек. Вакцинация двукратная, с интервалом 14 дней, сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Сегодня вакцинировано 65 голов КРС и 10 лошадей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в местности Одушина Тарбагатайского района в рамках регулирования численности была добыта лиса, заражённая бешенством.
В Бурятии животных вакцинируют от бешенства
Происшествия, Фото:
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