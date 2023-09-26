26 сентября

25 сентября

Популярное

В Бурятии из-за удлинителя едва не сгорел жилой дом

В Бурятии из-за удлинителя едва не сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Пожар потушили за 20 минут

Всё произошло ранним утром 25 сентября. В частном доме в Бичуре начался пожар. Туда отправились сотрудники пожарной части № 35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.

Когда они прибыли на место, в жилой постройке было сильное задымление. Очаг возгорания обнаружили в спальне. Огонь грозил перекинуться на другие помещения.

На тушение ушло около 20 минут. В результате пламя повредило комнату на площади в 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших – в доме в этот момент никого не было. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электрического удлинителя, который находился возле кровати, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
В Иркутской области водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими
Происшествия, 26.09.2023
Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
В Иркутской области из-за позднего сообщения сгорела квартира
Происшествия, 26.09.2023
Женщина не стала звонить пожарным, а побежала стучаться к соседям
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
В Бурятии отстрелили лису с бешенством
Происшествия, 26.09.2023
Животное добыли в Тарбагатайском районе
В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка
В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка
Происшествия, 26.09.2023
За рулём «Тойоты» находился пожилой водитель  
В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
Происшествия, 26.09.2023
В иномарку с ребёнком врезалась «Нива»
На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами
На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами
Происшествия, 26.09.2023
Там участились кражи из строящихся домов
В Чите устанавливают личность убитого мужчины
В Чите устанавливают личность убитого мужчины
Происшествия, 26.09.2023
Расправа произошла прошлым летом 
В Закаменске не будет света
В Закаменске не будет света
Происшествия, 25.09.2023
Его отключат во вторник и пятницу
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключают свет
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключают свет
Происшествия, 25.09.2023
Работы будут вестись в течение 4 дней
В Иркутске раскрыли убийство 11-летней давности
В Иркутске раскрыли убийство 11-летней давности
Происшествия, 25.09.2023
Мужчина до смерти забил ногами собутыльницу в 2012 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^