В Бурятии из-за удлинителя едва не сгорел жилой дом

Происшествия, Фото: Агентство ГО и ЧС

Пожар потушили за 20 минут



Всё произошло ранним утром 25 сентября. В частном доме в Бичуре начался пожар. Туда отправились сотрудники пожарной части № 35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.



Когда они прибыли на место, в жилой постройке было сильное задымление. Очаг возгорания обнаружили в спальне. Огонь грозил перекинуться на другие помещения.



На тушение ушло около 20 минут. В результате пламя повредило комнату на площади в 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших – в доме в этот момент никого не было. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электрического удлинителя, который находился возле кровати, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.