Пожар потушили за 20 минут
Всё произошло ранним утром 25 сентября. В частном доме в Бичуре начался пожар. Туда отправились сотрудники пожарной части № 35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии.
Когда они прибыли на место, в жилой постройке было сильное задымление. Очаг возгорания обнаружили в спальне. Огонь грозил перекинуться на другие помещения.
На тушение ушло около 20 минут. В результате пламя повредило комнату на площади в 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших – в доме в этот момент никого не было. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание электрического удлинителя, который находился возле кровати, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии из-за удлинителя едва не сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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