В Бурятии отстрелили лису с бешенством

В Тарбагатайском районе Бурятии в местности Одушина в рамках регулирования численности была добыта лиса, заражённая бешенством.
- Собрание противоэпизоотической комиссии для определения комплекса мер по ликвидации бешенства запланировано на 26 октября. По оперативной информации на территории неблагополучного пункта в селе Верхний Жирим будет проведена вынужденная вакцинация восприимчивых животных, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября, в сельском поселении «Усть-Киранское» Кяхтинского района уничтожили двух рыжих лисиц, чтобы предотвратить распространение заразы. За месяц до этого там тоже нашли дохлую лису. На неё наткнулись подростки. После лабораторных исследований у животного подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте ввели карантин.
На прошлой неделе ещё один труп лисицы обнаружили на территории одного из хозяйств в иволгинском селе Колобки. У неё также обнаружили бешенство.
На данный момент в Бурятии пять действующих очагов бешенства. Три в Иволгинском районе и два в Кяхтинском районе.