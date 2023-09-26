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В Бурятии отстрелили лису с бешенством

В Бурятии отстрелили лису с бешенством
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Животное добыли в Тарбагатайском районе

В Тарбагатайском районе Бурятии в местности Одушина в рамках регулирования численности была добыта лиса, заражённая бешенством.

- Собрание противоэпизоотической комиссии для определения комплекса мер по ликвидации бешенства запланировано на 26 октября. По оперативной информации на территории неблагополучного пункта в селе Верхний Жирим будет проведена вынужденная вакцинация восприимчивых животных, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября, в сельском поселении «Усть-Киранское» Кяхтинского района уничтожили двух рыжих лисиц, чтобы предотвратить распространение заразы. За месяц до этого там тоже нашли дохлую лису. На неё наткнулись подростки. После лабораторных исследований у животного подтвердилось бешенство. Детей вакцинировали, а в населённом пункте ввели карантин.

На прошлой неделе ещё один труп лисицы обнаружили на территории одного из хозяйств в иволгинском селе Колобки. У неё также обнаружили бешенство.

На данный момент в Бурятии пять действующих очагов бешенства. Три в Иволгинском районе и два в Кяхтинском районе.




бешенство дикие животные

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