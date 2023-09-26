Автоавария произошла в сумерках
В понедельник, 25 сентября, в Иволгинском районе Бурятии около восьми часов вечера произошло ДТП с лошадью.
- 33-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», на 11 км. автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершила наезд на лошадь, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель получила ушибы. Медики осмотрели женщину и отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в Бурятии зарегистрировано 120 ДТП, связанных с наездами на животных – коров, лошадей, собак. В большинстве случаев это аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Вместе с тем, 14 человек получили травмы различной степени тяжести
В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и получила ушибы
Происшествия, Фото:
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