26 сентября

25 сентября

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В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и получила ушибы

В Бурятии женщина-водитель сбила лошадь и получила ушибы
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария произошла в сумерках

В понедельник, 25 сентября, в Иволгинском районе Бурятии около восьми часов вечера произошло ДТП с лошадью.

- 33-летняя водитель автомобиля «Тойота Алион», на 11 км. автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершила наезд на лошадь, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель получила ушибы. Медики осмотрели женщину и отпустили домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала года в Бурятии зарегистрировано 120 ДТП, связанных с наездами на животных – коров, лошадей, собак. В большинстве случаев это аварии с механическими повреждениями транспортных средств. Вместе с тем, 14 человек получили травмы различной степени тяжести

ДТП

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