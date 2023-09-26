В Бурятии в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка

За рулём «Тойоты» находился пожилой водитель
В понедельник, 25 сентября, Баргузинском районе Бурятии в два часа дня произошло ДТП.
- 71-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» на 308 км. автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате ДТП у 69-летней пассажирки транспортного средства диагностирована тупая травма живота, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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