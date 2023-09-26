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В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП

В районе Бурятии 15-летняя девочка пострадала в ДТП
Происшествия,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
В иномарку с ребёнком врезалась «Нива»

ДТП произошло накануне в Тункинском районе, на автодороге «Зактуй – Аршан». Как сообщили в группе «Тунка-инфо.24/7», 45-летний водитель ВАЗ-21213 не уступил дорогу автомобилю Honda и врезался в него.

В итоге пострадали мужчина, сидевший за рулём иномарки, и 15-летняя пассажир авто. Оба получили травмы. После осмотра их отпустили домой. У машин – серьёзные механические повреждения.
ДТП пострадавшие

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