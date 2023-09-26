На севере Бурятии орудуют охотники за тележками и лопатами

Там участились кражи из строящихся домов
Жители Северобайкальска забили тревогу из-за участившихся краж, сообщения о которых в последнее время часто мелькают в новостных сводках. Они попросили правоохранителей разъяснить ситуацию. «Орудует кто-то в городе?», – поинтересовались местные в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин отметил, что происходит всё на участках, где строятся дома.
- Оттуда похищают бетономешалки и строительный инвентарь – тележки, лопаты и т. д, – подчеркнул он. – Собственники должным образом не огораживают и не закрывают свои участки: где-то нет забора, где-то – ворот. Инвентарь находится под открытым небом либо в строящемся доме.
Воры, по словам правоохранителей, беспрепятственно заходят на территорию. Злоумышленников уже разыскивают. Совершают кражи одни и те же люди или нет, пока неизвестно. «Проводим оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлениям», – добавил Евгений Артёмкин.
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Происшествия, Фото:
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