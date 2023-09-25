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В Бурятии заведующий техникумом провернул аферу с деньгами сирот

В Бурятии заведующий техникумом провернул аферу с деньгами сирот
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего он провернул две схемы обмана

В Бурятии суд вынес приговор заведующему Бичурским филиалом одного из республиканских техникумов и его соучастнице - заведующей учебной частью. Они признаны виновными в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Установлено, что в 2018-2019 годах двум студентам Бичурского филиала техникума из числа детей-сирот и ещё одной студентке в связи с её тяжёлым материальным положением выделили материальную помощь. Деньги перечислили на счета девушек.

Однако заведующий филиалом заявил студенткам, что эти деньги им перевели по ошибке и потребовать вернуть их на свой личный банковский счёт. Девушки поверили и выполнили требование.

Помимо этого, в 2020-2021 годах в филиал техникума обратились два молодых человека, желавших обучаться заочно. Заведующий соврал им, что в филиале имеется заочная форма обучения стоимостью 20 тысяч рублей в год, и передал им реквизиты своего счёта. Молодые люди перечислили 60 тысяч рублей.

Однако в действительности парней фиктивно зачислили в техникум на очную форму обучения. При этом они участия в учебном процессе они не принимали, полагая, что обучаются заочно. Эту аферу руководитель провернул уже вместе с заведующей учебной частью.

Приговором суда заведующему филиалом техникума назначено 3 года 2 месяца лишения свободы условно, его соучастнице – 2 года 1 месяц лишения свободы условно, с испытательным сроком.
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