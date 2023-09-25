Ущерб составил свыше 50 тысяч рублей
На озере Байкал в районе посёлка Большое Голоустное транспортные полицейские задержали 30-летнего жителя Иркутского района, который незаконно ловил омуль.
- Мужчина на лодке при помощи спиннингового удилища с семи крючками и светодиодного прожектора, являющихся запрещёнными орудиями лова, добыл омуль. Противоправными действиями браконьера государству причинён ущерб в размере 51 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье ««Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства и запрещённых орудий массового истребления водных биоресурсов». Максимальное наказание по этой статье – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
С 15 по 25 сентября транспортные полицейские проводят рейды, направленные на пресечение незаконной добычи рыбы в период осеннего-весеннего нереста.
На Байкале браконьер ловил омуль с помощью запрещённого прожектора
Происшествия, Фото:
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