В Бурятии сотрудница ПВЗ Wildberries воровала товары









Девушки предъявили обвинение по статье УК РФ «Кража». Уголовное дело в отношении фигурантки с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.









В Улан-Удэ перед судом предстанет бывшая сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries, воровавшая товары. Оперативники установили, что оператор в течение двух недель совершила кражи имущества на общую сумму около 20 тысяч рублей.- Схему уроженка Закаменск придумала, по её мнению, безотказную: создала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница товар забирала и оформляла отказ. Обратно на склад направляла уже пустые коробки. О хищении товара стало известно только при очередной инвентаризации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.