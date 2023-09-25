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В Бурятии сотрудница ПВЗ Wildberries воровала товары

В Бурятии сотрудница ПВЗ Wildberries воровала товары
Происшествия, 
Схему она придумала, по её мнению, безотказную

В Улан-Удэ перед судом предстанет бывшая сотрудница пункта выдачи заказов Wildberries, воровавшая товары. Оперативники установили, что оператор в течение двух недель совершила кражи имущества на общую сумму около 20 тысяч рублей.

- Схему уроженка Закаменск придумала, по её мнению, безотказную: создала поддельные аккаунты несуществующих покупателей и через них заказывала понравившиеся вещи. При поступлении заказа на ПВЗ злоумышленница товар забирала и оформляла отказ. Обратно на склад направляла уже пустые коробки. О хищении товара стало известно только при очередной инвентаризации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Девушки предъявили обвинение по статье УК РФ «Кража». Уголовное дело в отношении фигурантки с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



кража

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