В Бурятии задержали 72-летнего убийцу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Скрываться он не пытался



В Кабанском районе Бурятии задержали 72-летнего пенсионера, который убил своего приятеля.



Преступление произошло 23 сентября в посёлке Селенгинск.



- По данным следствия, днём после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его 43-летним знакомым, проживавшим с ним в доме, произошла ссора. В ходе неё пенсионер схватил нож и нанёс им противнику удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрыться не пытался, сообщил о преступлении соседям, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Пенсионеру предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.



Отметим, по ч. 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.



