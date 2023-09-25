Скрываться он не пытался
В Кабанском районе Бурятии задержали 72-летнего пенсионера, который убил своего приятеля.
Преступление произошло 23 сентября в посёлке Селенгинск.
- По данным следствия, днём после совместного употребления спиртного между обвиняемым и его 43-летним знакомым, проживавшим с ним в доме, произошла ссора. В ходе неё пенсионер схватил нож и нанёс им противнику удар в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрыться не пытался, сообщил о преступлении соседям, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Пенсионеру предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
Отметим, по ч. 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
В Бурятии задержали 72-летнего убийцу
Происшествия, Фото:
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