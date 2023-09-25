В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» сбила мотоцикл с двумя мальчиками

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Госпитализация им не понадобилась



Вчера, 24 сентября, в селе Сотниково произошло ДТП, в котором пострадали два мальчика, ехавшие на мотоцикле.



- 56-летняя водитель автомобиля «Хонда», находясь на обочине дороги, при выполнении разворота совершила столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 13-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



После осмотра и оказания медицинской помощи мальчики были отпущены домой.

