25 сентября

24 сентября

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В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» сбила мотоцикл с двумя мальчиками

В пригороде Улан-Удэ водитель «Хонды» сбила мотоцикл с двумя мальчиками
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госпитализация им не понадобилась

Вчера, 24 сентября, в селе Сотниково произошло ДТП, в котором пострадали два мальчика, ехавшие на мотоцикле.

- 56-летняя водитель автомобиля «Хонда», находясь на обочине дороги, при выполнении разворота совершила столкновение с мотоциклом «Минск» под управлением 13-летнего водителя. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

После осмотра и оказания медицинской помощи мальчики были отпущены домой.   
ДТП

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