Женщина умерла, когда самолёт набрал высоту
Во время рейса Владивосток – Чита умерла пассажирка самолёта. Инцидент произошёл 23 сентября, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
«В транспортную полицию поступило сообщение, что на борту, летевшем из Владивостока, скончалась пассажирка. По предварительной информации, смерть не криминальная. В настоящий момент правоохранители проводят проверку», - говорится в сообщении.
Женщина внезапно умерла, когда лайнер уже набрал высоту, пишет Life. После произошедшего пилоты приняли решение вернуться во Владивосток. В приземлившийся самолёт поднялись следователи, а тело передали медицинским службам.
В итоге самолёт прилетел в Читу с опозданием почти на шесть часов.
Пассажирка рейса Владивосток – Чита умерла во время полёта
Происшествия, Фото:
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