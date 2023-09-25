25 сентября

24 сентября

Популярное

Пассажирка рейса Владивосток – Чита умерла во время полёта

Пассажирка рейса Владивосток – Чита умерла во время полёта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина умерла, когда самолёт набрал высоту

Во время рейса Владивосток – Чита умерла пассажирка самолёта. Инцидент произошёл 23 сентября, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.

«В транспортную полицию поступило сообщение, что на борту, летевшем из Владивостока, скончалась пассажирка. По предварительной информации, смерть не криминальная. В настоящий момент правоохранители проводят проверку», - говорится в сообщении.

Женщина внезапно умерла, когда лайнер уже набрал высоту, пишет Life. После произошедшего пилоты приняли решение вернуться во Владивосток. В приземлившийся самолёт поднялись следователи, а тело передали медицинским службам.

В итоге самолёт прилетел в Читу с опозданием почти на шесть часов.
смерть самолеты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пассажирка рейса Владивосток – Чита умерла во время полёта
Пассажирка рейса Владивосток – Чита умерла во время полёта
Происшествия, 25.09.2023
Женщина умерла, когда самолёт набрал высоту
Житель Бурятии избил 94-летнюю бабушку, отобрав у неё почти 200 тысяч
Житель Бурятии избил 94-летнюю бабушку, отобрав у неё почти 200 тысяч
Происшествия, 25.09.2023
Старушка с окровавленным лицом пришла за помощью к соседке
В Иркутской области на пожаре чуть не погиб инвалид
В Иркутской области на пожаре чуть не погиб инвалид
Происшествия, 25.09.2023
Возгорание, вероятно, произошло из-за непотушенной сигареты
Улан-удэнец убил сожительницу и соврал, что она умерла от пьянки
Улан-удэнец убил сожительницу и соврал, что она умерла от пьянки
Происшествия, 25.09.2023
Во время преступления мужчина сам был пьян  
Под Ангарском в ДТП погиб 86-летний пассажир Toyota Corolla
Под Ангарском в ДТП погиб 86-летний пассажир Toyota Corolla
Происшествия, 25.09.2023
Ещё два человека госпитализированы
Медведь на севере Бурятии ломился в жилые дома
Медведь на севере Бурятии ломился в жилые дома
Происшествия, 25.09.2023
Бурый хищник атаковал сразу три жилых постройки
Сбившая ребёнка улан-удэнка выплатила компенсацию в 200 тысяч
Сбившая ребёнка улан-удэнка выплатила компенсацию в 200 тысяч
Происшествия, 25.09.2023
Водитель сбила мальчика, отвлёкшись на телефон  
В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи
В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи
Происшествия, 25.09.2023
Инцидент произошёл в выходной 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^