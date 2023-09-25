Пассажирка рейса Владивосток – Чита умерла во время полёта

Женщина умерла, когда самолёт набрал высоту



Во время рейса Владивосток – Чита умерла пассажирка самолёта. Инцидент произошёл 23 сентября, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.



«В транспортную полицию поступило сообщение, что на борту, летевшем из Владивостока, скончалась пассажирка. По предварительной информации, смерть не криминальная. В настоящий момент правоохранители проводят проверку», - говорится в сообщении.



Женщина внезапно умерла, когда лайнер уже набрал высоту, пишет Life. После произошедшего пилоты приняли решение вернуться во Владивосток. В приземлившийся самолёт поднялись следователи, а тело передали медицинским службам.



В итоге самолёт прилетел в Читу с опозданием почти на шесть часов.

