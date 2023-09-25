Она умерла в больнице
В Улан-Удэ женщина, получившая травмы в перевернувшейся на крышу машине, скончалась в больнице. Об этом сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло ночью в воскресенье, 24 сентября, на улице Чертенкова. По уточнённым данным, виновником аварии стал водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
32-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по улице Чертенкова, в районе дома № 51 не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП две пассажирки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в БСМП. 29-летняя женщина позже скончалась от полученных травм.
До этого смертельное ДТП было зарегистрировано 22 сентября. В Каменске мотоциклист насмерть сбил пенсионерку.
17 сентября в Тарбагатайском районе произошло страшное ДТП, унёсшее жизни сразу трёх подростков. Автомобиль, в котором они ехали, завалило бетонными плитами. На месте погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.
Также 17 сентября в Тарбагатае у 68-летнего водителя ВАЗа случился сердечный приступ прямо за рулём. Мужчина скончался на месте.
В тот же день на улице Бограда в Улан-Удэ после столкновения с маршруткой скончался водитель «Тойоты Королла Филдер».
16 сентября в Кяхтинском районе погибла 15-летняя школьница. Она ехала за рулём легковушки, везя компанию подростков.
В Улан-Удэ женщина погибла по вине пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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