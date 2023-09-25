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Улан-удэнец убил сожительницу и соврал, что она умерла от пьянки

Улан-удэнец убил сожительницу и соврал, что она умерла от пьянки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Во время преступления мужчина сам был пьян

45-летний улан-удэнец убил свою сожительницу, после чего позвонил в скорую и соврал, что женщина умерла сама.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, недавно расследование этого уголовного дела было завершено. Преступление произошло вечером 30 июля 2023 года в СНТ «Металлист». Мужчина на фоне алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и силой нанёс ей несколько ударов кулаками по голове.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- Позвонив в скорую медицинскую помощь, мужчина сообщил, что сожительница скончалась по неизвестным причинам после употребления спиртного. Однако в последующем в ходе грамотно проведённого следователем допроса дал подробные показания об обстоятельствах совершённого преступления, - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело, возбуждённое по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшей», с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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