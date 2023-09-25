Под Ангарском в ДТП погиб 86-летний пассажир Toyota Corolla

Ещё два человека госпитализированы



Смертельное ДТП произошло федеральной трассе «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области днём 24 сентября.



Под Ангарском 59-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на обочину и совершил опрокидывание автомобиля.



В результате случившегося на месте ДТП скончался 86-летний пассажир. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, ещё два пассажира госпитализированы.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.



