Ещё два человека госпитализированы
Смертельное ДТП произошло федеральной трассе «Сибирь» в Усольском районе Иркутской области днём 24 сентября.
Под Ангарском 59-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на обочину и совершил опрокидывание автомобиля.
В результате случившегося на месте ДТП скончался 86-летний пассажир. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, ещё два пассажира госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.
Под Ангарском в ДТП погиб 86-летний пассажир Toyota Corolla
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