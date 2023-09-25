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В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи

В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в выходной

В субботу, 23 сентября, в Улан-Удэ более часа простаивали трамваи.

«В 13:28 из-за неисправности рельсового полотна, было закрыто движение трамваев маршрутов № 2,8 с кольцевой развязки 20а квартал на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам», - сообщается в оперативной сводке по городу.

В 14:38 движение маршрутов № 2, 8 восстановлено. Время простоя составило 1 час 10 минут. 
трамвай

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