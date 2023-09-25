В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл в выходной



В субботу, 23 сентября, в Улан-Удэ более часа простаивали трамваи.



«В 13:28 из-за неисправности рельсового полотна, было закрыто движение трамваев маршрутов № 2,8 с кольцевой развязки 20а квартал на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам», - сообщается в оперативной сводке по городу.



В 14:38 движение маршрутов № 2, 8 восстановлено. Время простоя составило 1 час 10 минут.

