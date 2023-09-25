Инцидент произошёл в выходной
В субботу, 23 сентября, в Улан-Удэ более часа простаивали трамваи.
«В 13:28 из-за неисправности рельсового полотна, было закрыто движение трамваев маршрутов № 2,8 с кольцевой развязки 20а квартал на Новый мост. Движение трамваев осуществлялось по изменённым маршрутам», - сообщается в оперативной сводке по городу.
В 14:38 движение маршрутов № 2, 8 восстановлено. Время простоя составило 1 час 10 минут.
В Улан-Удэ более часа простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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