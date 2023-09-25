Медведь на севере Бурятии ломился в жилые дома



Жителей северобайкальского посёлка Ангоя предупредили о появлении медведя в населённом пункте. Его видели там вечером 23 сентября, примерно в 21:10. Бурый хищник ломился в два дома на улице Набережная и ещё в один – на улице Ангарская.



Зверь сломал ворота около одной из жилых построек и изгородь. Информацию о произошедшем передали в МВД и Бурприроднадзор, сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». Сельчан призвали быть бдительными.





Хозяева тайги атаковали жилые дома в Северо-Байкальском районе в начале сентября. Тогда около полуночи на улице Лиственничная в садово-огородническом товариществе (СОТ) «Железнодорожник» объявилась медведица и с ней – два медвежонка.

Косолапые ломились в один из жилых домов, но потом, судя по всему, ушли. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что они периодически выходят к людям в этом самом СОТ.