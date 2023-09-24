Житель Бурятии убил родного брата и сбежал

Мужчину заключили под стражу



8 сентября Иволгинский районный суд Бурятии рассмотрел ходатайство следователя в отношении жителя села Сужа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



По данным следствия, в июле он убил родного брата, а после скрывался от правоохранительных органов.



- Суд, изучив доводы ходатайства следователя, с учётом всех установленных обстоятельств, пришёл к выводу о том, что применение иной более мягкой меры пресечения в отношении указанного лица невозможно, - сообщает пресс-служба суда.



Мужчину заключили под стражу на 1 месяц 15 суток.



