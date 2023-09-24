Мужчину заключили под стражу
8 сентября Иволгинский районный суд Бурятии рассмотрел ходатайство следователя в отношении жителя села Сужа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, в июле он убил родного брата, а после скрывался от правоохранительных органов.
- Суд, изучив доводы ходатайства следователя, с учётом всех установленных обстоятельств, пришёл к выводу о том, что применение иной более мягкой меры пресечения в отношении указанного лица невозможно, - сообщает пресс-служба суда.
Мужчину заключили под стражу на 1 месяц 15 суток.
Житель Бурятии убил родного брата и сбежал
Происшествия, Фото:
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