На борту было 25 пассажиров
Днём 22 сентября самолёт Ан-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска в связи с отказом левого двигателя. Он выполнял рейс Ленск – Иркутск.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта», сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
- На борту воздушного судна находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка самолёта прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности двигателя устанавливаются. Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в следственном управлении.
Самолёт совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
Происшествия, Фото:
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