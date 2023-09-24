Самолёт совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

На борту было 25 пассажиров



Днём 22 сентября самолёт Ан-26 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска в связи с отказом левого двигателя. Он выполнял рейс Ленск – Иркутск.



Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка по ч.1 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта», сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



- На борту воздушного судна находились 25 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка самолёта прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности двигателя устанавливаются. Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в следственном управлении.

