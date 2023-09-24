В Улан-Удэ в перевернувшейся на крышу машине пострадали две женщины

Сегодня ночью, 24 сентября, в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Виновником стал мужчина, управлявший легковушкой, несмотря на отсутствие водительских прав. На улице Чертенкова автомобиль врезался в дерево, после чего перевернулся на крышу.
- В час ночи 32-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», не имеющий права управления транспортными средствами, следуя по улице Чертенкова, не справился с управлением и совершил наезд на дерево, после чего опрокинулся, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки. 33-летняя и 29-летняя женщины были госпитализированы в БСМП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 22 сентября в Кабанском районе в ДТП пострадали двое подростков, ехавшие на мотоцикле и столкнувшиеся с грузовиком. Тем же вечером в Каменске мотоциклист насмерть сбил пенсионерку.