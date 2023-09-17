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Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль

Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля

Днём 16-го сентября поступил вызов о возгорании автомобиля в селе Баргузин.

- На вызов был направлен личный состав 12-ой пожарной части 1-го Бургузинского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 1 автоцистерны. Огнеборцы прибыли к месту вызова за одну минуту, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Очаг возгорания был ликвидирован за 12 минут.

В результате пожара огнём повреждены бампер автомобиля и левая фара на общей площади 5 кв.м. Автомобиль был припаркован на улице. При попытке самостоятельно потушить возгорание ожог кистей рук 1-ой степени получил родственник владельца автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.
агентство ГО и ЧС пожарные

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