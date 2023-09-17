Житель Бурятии пострадал, пытаясь потушить горящий автомобиль

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля



Днём 16-го сентября поступил вызов о возгорании автомобиля в селе Баргузин.



- На вызов был направлен личный состав 12-ой пожарной части 1-го Бургузинского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 1 автоцистерны. Огнеборцы прибыли к месту вызова за одну минуту, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Очаг возгорания был ликвидирован за 12 минут.



В результате пожара огнём повреждены бампер автомобиля и левая фара на общей площади 5 кв.м. Автомобиль был припаркован на улице. При попытке самостоятельно потушить возгорание ожог кистей рук 1-ой степени получил родственник владельца автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.

