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Вертолёт эвакуировал в Улан-Удэ пострадавших при опрокидывании вездехода

Вертолёт эвакуировал в Улан-Удэ пострадавших при опрокидывании вездехода
Происшествия, 
Спасательная операция завершена

Двух мужчин, пострадавших накануне при опрокидывании вездехода, эвакуировали из отдалённого Курумканского района Бурятии в Улан-Удэ вертолётом МЧС.

- 16 сентября в 14:02 спасательная операция была завершена, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл вечером 15 сентября в верховье реки Сея. Там перевернулся вездеход, в котором ехали пять человек. Двое их них получили травмы.

Как стало известно сегодня, тем же вечером из села Алла к месту происшествия оперативно выехали местные жители на частном вездеходе. А так как всё произошло в труднодоступной горной местности, на помощь решено было выслать вертолёт МЧС.

Утром 16 сентября Ми-8 вылетел из Улан-Удэ: на его борту были спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, оперативная группа МЧС и медики территориального центра медицины катастроф.

Прибыв на место происшествия, спасатели вместе с врачами с помощью носилок перенесли пострадавших людям. Затем их подняли в вертолёт на верёвках.



Пострадавших доставили в Улан-Удэ в состоянии средней степени тяжести. Спасатели передали их врачам скорой медицинской помощи. 

Между тем, трое других мужчин самостоятельно на вездеходе выдвинулись в населённый пункт.



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